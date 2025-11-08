GIUSEPPE CONTE E ROBERTO FICO DA SARNO LANCIANO LA VOLATA PER IL 23 E 24 NOVEMBRE

Si è svolto con grande partecipazione ed entusiasmo l’incontro pubblico del Movimento 5 Stelle dal titolo “Il Movimento 5 Stelle per la Campania”, che ieri ha riempito il Teatro De Lise di Sarno nel pomeriggio di venerdì, con la presenza di oltre 500 persone.

L’iniziativa ha visto la partecipazione del leader del Movimento, Giuseppe Conte, e del candidato presidente Roberto Fico, insieme ai candidati del Movimento 5 Stelle alla Regione provenienti dalla provincia di Salerno, in un confronto aperto con i cittadini sui temi centrali per il futuro della Campania: sviluppo sostenibile, sanità pubblica, tutela dell’ambiente, lavoro e legalità.

Al loro ingresso in teatro, Conte, Fico e Virginia Villani sono stati accolti da una vera e propria ovazione, a testimonianza del grande calore e dell’entusiasmo del pubblico. L’Agro nocerino ha risposto presente alla chiamata del Movimento 5 Stelle, partecipando con forte spirito di appartenenza e voglia di cambiamento.

All’evento erano inoltre presenti le parlamentari Felicia Gaudiano e Anna Biliotti, oltre all’importante presenza dell’europarlamentare siciliano Giuseppe Antoci, a conferma della rilevanza politica e istituzionale dell’appuntamento.

La coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, Virginia Villani, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento: “Quella di ieri è stata una straordinaria giornata di partecipazione e di entusiasmo – ha dichiarato la Villani -. Abbiamo incontrato una comunità viva, pronta a confrontarsi e a contribuire con idee e proposte concrete. Il calore e la presenza dei cittadini di Sarno e della provincia di Salerno ci confermano che la voglia di cambiamento è forte e reale.”

La Villani ha poi aggiunto: “Con Roberto Fico e Giuseppe Conte stiamo costruendo una Campania più giusta, sostenibile e solidale. Il nostro impegno è rivolto a restituire fiducia alla politica, con trasparenza, competenza e ascolto. La partecipazione di oggi è la dimostrazione che il Movimento 5 Stelle è radicato nei territori e rappresenta un punto di riferimento per chi vuole un futuro diverso per la nostra regione”.

Infine, un appello alla mobilitazione in vista del voto del 23 e 24 novembre: “Ora è il momento di andare avanti insieme – ha concluso Villani -. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare e a votare: solo così possiamo dare forza a un progetto politico che mette al centro le persone e la nostra terra”.

Con l’evento di Sarno, il Movimento 5 Stelle prosegue il suo percorso di ascolto e confronto in tutta la Campania, a sostegno della candidatura di Roberto Fico presidente, per inaugurare una nuova stagione di partecipazione e cambiamento.





