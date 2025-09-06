ANTONIO IANNONE (FDI): “SU UFFICIALITA’ FICO ATTENDIAMO COMMENTO DI DE LUCA”

“Non ci sembra che il centrosinistra in Campania abbia fatto una scelta che abbia le caratteristiche della competenza e della continuità con l’Amministrazione uscente. Attendiamo con ansia il commento di Vincenzo De Luca. Vediamo cosa ci racconterà, se farà il pesce in barile fingendo di essere estraneo ad una resa con il pagamento di un piccolo riscatto con la carica al figlio chiamato all’ardua impresa di battere se stesso per la segreteria regionale del PD.

Senza senso del ridicolo si tufferanno in una campagna elettorale con un’accozzaglia di persone che in realtà si detestano tra di loro.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

