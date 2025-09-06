PIERO DE LUCA (PD): “POSITIVA INDICAZIONE FICO, ORA CONFRONTO SUL PROGRAMMA”

“In Campania, è positiva la sintesi emersa nel campo del centro sinistra in merito alla proposta di candidatura di Roberto Fico. Riteniamo decisivo, ora, proseguire con un tavolo di confronto e verifica programmatica insieme a tutte le forze della coalizione progressista sulle priorità strategiche comuni, nell’interesse dei nostri cittadini, per difendere i risultati raggiunti in questi 10 anni e prepararci alla sfida del governo regionale con obiettivi condivisi sempre più ambiziosi”.

Lo dichiara il deputato Dem Piero De Luca, candidato alla carica di Segretario Regionale del Pd in Campania. 

