REGIONALI IN CAMPANIA. IL PD UFFICIALIZZA LA CANDIDATURA A PRESIDENTE DI ROBERTO FICO

Il Pd ufficializza i candidati alla presidenza delle regioni al voto. I dem scelgono di farlo con un post su Instagram. Scorrendo diverse card ecco l’elenco: Matteo Ricci nelle Marche; Pasquale Tridico in Calabria; Eugenio Giani in Toscana; Antonio Decaro in Puglia; Roberto FICO in Campania; Giovanni Manildo in Veneto. “Marche, Calabria, Toscana, Puglia, Campania, Veneto. Il centrosinistra è unito per vincere in tutte le Regioni al voto. Per le persone”, si legge sotto l’immagine che recita: “mentre la destra litiga per le poltrone il centrosinistra unito lavora per le persone”.
Settembre 6, 2025