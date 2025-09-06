CONGRESSO REGIONALE PD. RUOTOLO PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA ? A NAPOLI SEGRETERIA ALLA SCHLEIN

C’è il nome di Sandro Ruotolo come possibile Presidente dell’Assemblea Regionale del Partito Democratico della Campania: l’europarlamentare farebbe parte di un accordo piu’ ampio, accettato dal deputato Piero De Luca, candidato unico alla Segreteria Regionale, per lasciare spazio anche alle altre correnti del Partito. Non solo Ruotolo a guardia della nuova Segreteria Regionale del Pd, ma anche la Segreteria Provinciale di Napoli appannaggio di un nome espressione di Elly Schlein.

Si tratterebbe di un accordo al ribasso per Piero De Luca che, alla fine, si troverà ad occupare in condominio con l’area Schlein la carica di Segretario Regionale del Partito Democratico in Campania. Concessioni e trattative che fanno parte dell’intesa che ha portato alla indicazione del nome unico come candidato per il Congresso che sarà celebrato a fine mese.