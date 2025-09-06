NOCERA SUPERIORE. D’ACUNZI TRA COERENZA (VILLANI) E CONVENIENZA (BOVE) PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Per il Sindaco di Nocera Superiore Gennaro D’Acunzi è arrivato il momento della verità. Per la scelta del nuovo Presidente del Consiglio Comunale ci sono due strade: la prima, coerente con quanto fatto fino ad ora, che porta alla scelta di Rinaldo Villani, primo per consensi tra gli attuali consiglieri comunali di maggioranza; la seconda, frutto della convenienza politica, che porta alla scelta di Matteo Bove, per avere un voto in piu’ all’interno del Consiglio Comunale. D’Acunzi, che continua a mantenere il silenzio assoluto sulla vicenda dalla quale dipende la sua immagine esterna, deve, adesso, decidere perchè nel mese di Settembre si dovrà, necessariamente, convocare una riunione del Consiglio Comunale. E, cosi’, la scelta che rimane nelle mani del primo cittadino di Nocera Superiore, è quella della coerenza o, come fatto in passato anche da altri sindaci, della convenienza politica.

Share on: WhatsApp