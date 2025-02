ANTONIO IANNONE (FDI): “TESORIERE PD CAMPANIA ORA POLITICAMENTE E’ DI MADRE IGNOTA”

“De Luca dice che bisogna chiedere a Misiani e nel Pd della Schlein sostengono che Salvati sia una scoria del partito deluchiano. Un inutile tentativo di reciproco scaricabarile in cui si tenta di addossarsi responsabilità che in realtà sono di tutti. Il Pd e’ uno scandalo continuo e nel suo complesso: Alfieri, Coscioni, Cascone, Zannini, Poziello, Salvati, sono tutti pezzi di un sistema incancrenito dal potere che in Campania ha prodotto solo disastri per i cittadini e l’etica pubblica. Inutile fare distingui, sono un teatrino che i cittadini devono liquidare alle prossime elezioni regionali. Fa ridere poi il Movimento 5 Stelle che, dopo essere stato finta opposizione a De Luca per tanti anni, ora addirittura aspira ad allearsi con il Pd e a prendersene il sostegno per un proprio candidato. Questi erano e sono i difensori della legalità?”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

Share on: WhatsApp