CAVA DE’ TIRRENI. IL SINDACO SERVALLI CONSEGNA BENEMERENZA ALL’EX PREFETTO DI SALERNO RUSSO

Sarà consegnata sabato prossimo 8 febbraio, alle ore 10.00, presso il Salone di Rappresentanza del Palazzo di Città la Civica Benemerenza al Prefetto Francesco Russo che ha guidato la Prefettura di Salerno dal 25 luglio 2018 al 1 ottobre 2023, conferita dal Comitato per le Civiche Onorificenze presieduto dal Sindaco Vincenzo Servalli.

L’alto riconoscimento della civica benemerenza viene conferito a persone o enti o istituzioni per il meritevole impegno profuso nell’interesse del bene comune, è stata concessa al Prefetto Francesco Russo, per il fondamentale ruolo e l’impegno profuso negli anni della sua guida della prefettura di Salerno quale riferimento imprescindibile per la Città di Cava de’ Tirreni.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Servalli e del Delegato alla cultura Armando Lamberti, interverranno, l’on. Tino Iannuzzi che traccerà il profilo della figura del Prefetto Russo e l’attuale Prefetto di Salerno Francesco Esposito.