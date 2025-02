ELEZIONI PROVINCIALI. LA RIFORMA TORNA AL CENTRO DELL’AZIONE DEL GOVERNO MELONI

Nel corso della riunione che, nella serata di ieri, a Roma, ha visto la partecipazione di tutti i rappresentanti dei partiti di maggioranza dell’attuale Governo Meloni, si è tornato a discutere della riforma delle Province e del ritorno al voto popolare per l’elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale. In attesa di portare in aula, al Senato, il provvedimento che è stato già licenziato in Commissione, nel corso dell’incontro romano di ieri, si è affrontato anche il tema della tempistica: la Primavera del 2026 dovrebbe essere la data prescelta con una elezione unica su base nazionale che potrebbe essere un ulteriore test politico per l’attuale maggioranza.

Resta il nodo economico, la copertura per il ripristino delle competenze fondamentali per le amministrazioni provinciali che, dopo la Riforma Delrio, hanno visto svuotarsi le casse ed aumentare i problemi soprattutto per la gestione delle strade e delle scuola superiori.