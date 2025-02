IL MASTER DAOSAN DELL’UNIVERSITA’ DI SALERNO COMPIE 20 ANNI DI ATTIVITA’: UN TRAGUARDO STORICO

Nel cuore dell’Università degli studi di Salerno, riconosciuta per la sua propensione all’innovazione, il Master DAOSan celebra con orgoglio il suo ventesimo anniversario. Istituito nel 2005, ha rappresentato una risposta pionieristica alle crescenti sfide del settore sanitario, impegnandosi a formare leader qualificati e competenti in un contesto in continua evoluzione. Nel corso di questi due decenni, il DAOSan, guidato con passione e competenza dalla prof.ssa Paola Adinolfi, ha saputo coniugare teorie all’avanguardia con pratiche operative concrete, creando un unicum che ha attratto professionisti da ogni parte d’Italia e dall’estero. Con un approccio didattico innovativo centrato sul discente, il Master ha formato professionisti capaci di affrontare le complessità del sistema sanitario.

“In vent’anni abbiamo cercato di sviluppare una proposta formativa che avesse sempre due orizzonti concreti: da una parte, offrire un’esperienza di formazione che potesse orientare i discenti nell’evoluzione delle organizzazioni e dei sistemi sanitari. Dall’altra parte, favorire la nascita di idee progettuali in grado di generare valore sociale per i territori, come ad esempio il progetto “RAST” che ha progettato una Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale a Port au Prince Haiti” ha dichiarato la prof.ssa Adinolfi

“Questa volontà ci ha permesso di concepire l’offerta del Master in maniera sempre nuova, aggiungendo negli anni percorsi che andassero anche oltre il mondo sanitario e che abbracciassero ulteriori sfide del sistema Paese. Su tutti, la nascita del percorso in “Leadership and Digital Transformation”, accompagnati da un Board di eccellenza costituito dalle principali aziende e istituzioni nazionali fortemente proiettate all’innovazione come, ad esempio, Presidenza del Consiglio dei ministri, INPS, Forze Armate, Leonardo, MBDA, Enel, Elettronica”

È proprio la propensione a costruire network di valore, l’aspetto più rilevante del Master DAOSan che si è distinto per l’intensa collaborazione con accademici, professionisti ed esperti di fama mondiale come, ad esempio, il Premio Nobel Muhammad Yunus, il prof. Henry Mintzberg e il prof. Ikujiro Nonaka.

“Festeggeremo il Master con un evento che ci permetterà di ritrovare tutti gli ex discenti – oltre 800 – i collaboratori e quanti hanno incontrato il DAOSan nei propri percorsi formativi e professionali. Una festa di tutta la Community, per celebrare una storia iniziata vent’anni fa ma che ha tanto ancora da raccontare.”

In questo anniversario, non solo si celebra un percorso di successi, ma si guarda anche al futuro, con l’impegno di continuare a formare i leader di domani in settori cruciali per la società.

Fino al 24 Febbraio è possibile partecipare al bando di selezione della XX edizione.