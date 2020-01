ANTONIO IANNONE (FDI): “UNICO PARTITO IN CRESCITA RISPETTO ALLE EUROPEE, ORA TOCCA ALLA CAMPANIA”

Il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone commenta il dato elettorale delle Regionali in Calabria ed Emilia Romagna, sottolineando la crescita di FDI rispetto alle Europee, ma lanciando la sfida per le Regionali in Campania.

“Fratelli d’Italia è l’unico partito del centrodestra che cresce rispetto alle elezioni europee di appena qualche mese fa. Nonostante la presenza di molte liste civiche e di non avere il trascinamento di un candidato Presidente di propria espressione, sia in Emilia e Romagna che in Calabria l’aumento è molto sensibile. Grazie a GIorgia per il suo instancabile e coerente impegno e a tutti coloro che ci credono e si sacrificano sui territori scriveremo nuove pagine con i valori di sempre. Presto anche in Campania sfratteremo la sinistra.”