ANTONIO ILARDI (FEDERALBERGHI): “ECCO IL MANIFESTO DEL TURISMO PER LA PROVINCIA DI SALERNO”

Esprimiamo il nostro compiacimento e la nostra soddisfazione per avere suscitato nelle ultime settimane, grazie ad una serie di riflessioni ed approfondimenti pubblici, un articolato e qualificato dibattito sulle modalità di potenziamento dei flussi turistici nella provincia di Salerno, in modo da superare le criticità registrate e da rafforzare gli effetti dell’attivazione dell’Aeroporto di Salerno-Pontecagnano.

A tal fine, riteniamo opportuno rendere pubblico un contributo organico di idee per il potenziamento dei flussi turistici, raccolto nel “Manifesto per il Turismo in provincia di Salerno”, che sarà inoltrato ai principali Enti pubblici regionali e locali, ai parlamentari eletti nella provincia di Salerno ed alle rappresentanze sindacali del settore, manifestando disponibilità al confronto e alla condivisione delle iniziative con ogni Ente o soggetto di buona volontà.

Lo scrive il Presidente di Federalberghi Salerno Antonio Ilardi.

Intendiamo, in tal modo, concorrere alla generazione di un approccio professionale allo sviluppo turistico della provincia e alla creazione di nuove opportunità occupazionali.

Riteniamo che il perseguimento della crescita del turismo provinciale richieda una strategia articolata e di medio periodo, basata almeno su quattro asset:

1. attivazione di un piano di marketing e comunicazione;

2. potenziamento dei collegamenti;

3. miglioramento della qualità delle strutture ricettive;

4. valorizzazione del sistema dei beni culturali.