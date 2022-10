ANTONIO TAJANI (FI): DALLA CANDIDATURA IN CAMPANIA AL MINISTERO DEGLI ESTERI

Per Forza Italia Campania, in attesa di conoscere i nomi di Vice Ministri e Sottosegretari, resta la soddisfazione della nomina a Ministro degli Esteri per Antonio Tajani, candidato, alle ultime politiche del 25 Settembre, nelle liste proporzionali della Regione.

Nato a Roma il 4 agosto 1953, laureato in Giurisprudenza, giornalista professionista dal 1980, dal 1987 al 1993 responsabile di redazione presso il quotidiano “Il Giornale”, sotto la direzione di Indro Montanelli. Nel momento in cui Silvio Berlusconi è sceso in campo con Forza Italia, Antonio Tajani è stato tra i fondatori del partito nel 1994, del quale ha fatto poi parte del consiglio direttivo. Sempre nel 1994, a giugno, Tajani è eletto come membro del Parlamento Europeo, nella lista di FI. Nel 2017 è eletto Presidente del Parlamento europeo. Il 5 luglio 2018 Tajani diventa coordinatore e vicepresidente di Forza Italia e rinuncia al ruolo di Presidente del Parlamento europeo (passando la palla a David Sassoli).