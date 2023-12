ANTONIO TAJANI (FORZA ITALIA): “BENE MANOVRA, ORA PROROGA PER SUPER BONUS”

Il giudizio di Forza Italia sulla manovra “è positivo: abbiamo ottenuto quello che chiedevamo e ora stiamo lavorando per una proroga del Superbonus per chi ha i lavori oltre il 70 per cento. Vedremo se nel Milleproroghe o in altre soluzioni legislative”. Lo ha affermato il segretario di Forza Italia e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, a margine della conferenza stampa per presentare l’intergruppo consiliare Noi moderati – Forza Italia al consiglio regionale del Lazio.

Siamo determinati per questo governo che ha bisogno dei popolari europei. “Non si illuda la sinistra che noi si possa partecipare ad operazioni contro il governo”, ha aggiunto Tajani, sottolineando che se pensano che noi facciamo cadere il governo “si sbagliano di grosso. La nostra lealtà al governo è fuori discussione”.

E sulle elezioni europee il leader della Farnesina non ha dubbi, “faccio quello che serve al nostro movimento politico. C’è tempo ma non è per me un problema candidarmi o non candidarmi”. “Vedremo cosa sarà utile a Forza Italia, ne discuteremo, ci sarà un congresso”, ha concluso.