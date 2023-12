AVELLINO, COMUNALI 2024. CENTRO DESTRA DIVISO TRA FESTA ED UN CANDIDATO DI AREA

Non c’è unità di intenti all’interno del centro destra della Provincia di Avellino in vista dell’appuntamento con le Comunali del centro capoluogo: una parte della coalizione, composta dal Consigliere Regionale Livio Petitto ma anche da Antonio D’Agostino, è convinto di dover sostenere, già dal primo turno, la ricandidatura di Gianluca Festa, Sindaco uscente, considerato favorito per un secondo mandato. Dall’altra parte, invece, Forza Italia ed altri esponenti del centro destra, che puntano ad una candidatura d’area, almeno nel primo turno, salvo, poi, ragionare su eventuali alleanze per il ballottaggio, sempre che questo sia necessario per l’elezione del Sindaco di Avellino. A mediare, tra le diverse posizioni del centro destra della Provincia di Avellino, il parlamentare irpino Gianfranco Rotondi.

