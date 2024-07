ANTONIO TAJANI (FORZA ITALIA): “VOTO PARLAMENTO EUROPEO NON HA RIPERCUSSIONI SU GOVERNO ITALIANO”

L’essere parte di famiglie europee diverse non avrà alcuna ripercussione sulla stabilità del governo. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’Assemblea nazionale della Coldiretti a Roma. Tajani ha ricordato che all’interno della maggioranza i partiti hanno votato “diversamente per (Ursula) von der Leyen e alla stessa maniera per (Roberta) Metsola”, in riferimento alle riconfermate presidente della Commissione Ue e presidente dell’Europarlamento. “Sono trent’anni che apparteniamo a famiglie politiche europee diverse. Non sono i partiti italiani, sono, per quanto mi riguarda, le famiglie politiche. Noi siamo il Partito popolare europeo. Rivendichiamo la centralità del Partito popolare europeo e anche la centralità di Forza Italia in Europa”, ha detto Tajani.

Share on: WhatsApp