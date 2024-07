NOCERA SUPERIORE. FUORI DAL CONSIGLIO MONTALBANO, ANCORA LONTANA LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Gaetano Montalbano, candidato sindaco di Forza Italia alle ultime comunali di Nocera Superiore, unico eletto della sua coalizione, sarebbe fuori dal Consiglio Comunale dopo la riunione che, nella giornata di ieri, si è tenuta in Prefettura, a Salerno, per verificare alcuni casi di incandidabilità e di ineleggibilità. Per Montalbano, a causa di una condanna passata in giudicato, scatterebbe la Legge Severino, con l’esclusione dal Consiglio Comunale di Nocera Superiore. Intanto, nel Centro dell’Agro, prosegue l’attesa, soprattutto da parte del Sindaco Gennaro D’Acunzi, per conoscere la nuova data fissata per la proclamazione degli eletti in Consiglio Comunale. Un empasse che, di fatto, sta fermando l’attività amministrativa del primo cittadino che non ha ancora nominato la Giunta.

Share on: WhatsApp