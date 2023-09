ANTONIO TAJANI FRENA MATTEO SALVINI: “MARINE LE PEN NON SARA’ MAI NOSTRA ALLEATA”

“A casa sua Salvini può fare quello che gli pare. Ci mancherebbe. La Lega ha la sua famiglia politica e Marine Le Pen ne fa parte. Noi facciamo parte di un’altra famiglia politica e Marine Le Pen non sarà mai un nostro alleato”. Lo ha detto, in una intervista al “Corriere della Sera” il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, che ribadisce il no convinto a un’alleanza in Europa delle forze del centrodestra italiano con la leader del Rassemblement national, associandola al partito di estrema destra tedesco Alternative fur Deutschland. Ma distingue i due partiti dalla Lega. “I nostri valori — spiega — sono alternativi sia rispetto a Le Pen sia rispetto a Afd. I loro valori, peraltro, sono molto diversi anche da quelli della Lega, secondo me. Quindi per Forza Italia con la Lega tutti gli accordi possibili. Con Le Pen e Afd ogni accordo è assolutamente impossibile”. Di più: “Nessuno farà mai un accordo di governo con Le Pen e con Afd”.

