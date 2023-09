EBOLI. ITALIA VIVA FA GIA’ UN PASSO INDIETRO SUL SINDACO CONTE: NO ALLA NUOVA GIUNTA

Sono bastati pochi mesi ad Italia Viva per cambiare idea sull’operato del Sindaco di Eboli Mario Conte e, alla fine, anche le scelte operato nell’ambito del rimpasto dal primo cittadino, hanno portato il Consigliere Comunale Napoliello ad allontanarsi dalla maggioranza. E cosi’ per il sindaco di Eboli Conte arriva un secco no alla nuova giunta da parte del partito di Matteo Renzi che, solo qualche mese fa, lasciando l’opposizione, aveva sostenuto le politiche e le scelte del primo cittadino del centro della Piana del Sele. Una virata che, secondo molti, era attesa e prevedibile, considerato che l’avvicinamento di Italia Viva a Conte era dettato anche dalla possibilità di entrare nel nuovo esecutivo: speranza tristemente sfumata dopo le decisioni del Sindaco di Eboli sulla composizione della nuova Giunta.

