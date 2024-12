ANTONIO VISCONTI (ASI SALERNO): “DAI FONDI PNRR ALTRI 38 MILIONI DI EURO PER LA PROVINCIA DI SALERNO”

Dei fondi Pnrr destinati alla Campania (ex zes Campania), 38 milioni dei 50 sono destinati a interventi nel Salernitano e tutti ricadono in zone del Consorzio Asi Salerno, in particolare 20 milioni per la sistemazione della viabilità nella zona industriale di Salerno, 5 milioni per la riqualificazione della viabilità nell’area industriale di Fisciano-Mercato San Severino e 13 milioni per il potenziamento dell’area della logistica e per la riqualificazione della viabilità a Battipaglia. All’Asi Salerno affidato il coordinamento dell’esecuzione dei lavori.

Lo annuncia Antonio Visconti, Presidente del Consorzio Asi di Salerno.