PER DE LUCA STA PER INIZIARE UN NUOVO BRACCIO DI FERRO: CON LA CORTE COSTITUZIONALE

Saranno i Giudici della Corte Costituzionale, alla fine, a stabilire se De Luca puo’ correre o meno per il suo terzo mandato da Presidente della Regione Campania. Con la decisione del Governo Meloni – che sarà ufficializzata nel corso del prossimo Consiglio dei Ministri – di impugnare la Legge Regionale, approvata lo scorso Novembre, che prevede la possibilità per De Luca di una terza opportunità a Palazzo Santa Lucia, adesso saranno i componente della Corte Costituzionale a decidere. Un passaggio giurisdizionale molto delicato e sulla cui tempistica non è ammesso fare pronostici: la sentenza della Corte Costituzionale, in poche parole, potrebbe arrivare in qualsiasi momento, anche nel cuore della campagna elettorale scompaginando lo scenario politico che si sta venendo a creare in Campania. Da verificare se il Governo impugnerà anche la Legge Elettorale, sempre dinanzi alla Corte Costituzionale, nella parte in cui prevede la incandidabilità al Consiglio Regionale per tutti i Sindaci, salvo che gli stessi non si dimettano 90 giorni prima delle elezioni.

