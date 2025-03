ANTONIO VISCONTI (ASI): “SICUREZZA, QUESTIONE FONDAMENTALE DA AFFRONTARE”

“Ogni giorno si parla di episodi violenti, di aggressioni e dell’esigenza di maggiore sicurezza. All’ASI, abbiamo lavorato per dare fiducia alle imprese: dove c’è criminalità, insicurezza e corruzione, lo sviluppo non può fiorire. Con un investimento di 6 milioni di euro (PON Legalità, Ministero degli Interni), abbiamo attivato telecamere, lettori di targhe e centraline ambientali in tutte le aree industriali – da Salerno a Battipaglia, fino a Oliveto Citra.”

Lo scrive Antonio Visconti, Presidente del Consorzio Asi di Salerno.

A nostro modo abbiamo agito per proteggere il nostro territorio. La video sorveglianza è un deterrente, ma soprattutto uno strumento per individuare immediatamente i responsabili dei fatti. Mi chiedo, perché non si affronta questo problema in modo serio e definitivo?