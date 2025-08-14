ANTONIO VISCONTI (FICEI): “DAZI USA, ATTENZIONE ALL’APERTURA AI MERCATI ORIENTALI”

Redazione Agenda PoliticaEconomia

 «Il ministro dl Made in Italy, Adolfo Urso, punta su nuovi accordi di libero scambio con Paesi extraeuropei – tra cui India, Mercosur, Malesia e Australia – per compensare i danni dei dazi Usa e rafforzare l’export italiano. Una strategia che guarda lontano e si inserisce in una visione di rilancio del made in Italy su scala globale. Tuttavia, dietro l’ambizione geopolitica dobbiamo intravedere timori concreti: in particolare, quelli del settore agricolo e agroalimentare, che rischia di essere esposto a una concorrenza meno regolata e più aggressiva».

A dirlo è Antonio Visconti, presidente nazionale Ficei (la federazione italiana dei consorzi industriali) e numero uno dell’Asi di Salerno.

«Sarebbe opportuno riflettere sulla necessità di accompagnare ogni apertura verso i mercati orientali con misure strutturali: investimenti in innovazione, tutela delle filiere, tracciabilità dei prodotti e coinvolgimento attivo delle comunità produttive. Non servono annunci o ristori una tantum, ma politiche continuative capaci di garantire equilibrio tra competitività e sostenibilità».

«L’Italia può consolidare la sua leadership nell’export solo se non sacrifica le sue eccellenze locali. Crescere all’estero non può significare indebolirsi in casa. Nessuna apertura – ha concluso Visconti – sarà davvero utile senza fiducia, condivisione e una visione che parta anche dal basso».

Related Posts

Agosto 14, 2025

ALLA TAVOLA DELLA PRINCIPESSA COSTANZA: TRE GIORNI DA RECORD A TEGGIANO

Mozzarella DOP
Agosto 13, 2025

IL COMUNE DI BATTIPAGLIA RICEVE IL TITOLO DI “CITTA’ DEL FORMAGGIO”

Agosto 13, 2025

PER IL PONTE DI FERRAGOSTO PREVISTE IN STRADA OLTRE 12 MILIONI DI AUTOVETTURE