REGIONALI IN CAMPANIA. D’ALESSIO (AZIONE): “FICO-DE LUCA? OPZIONE PER NOI NON PRATICABILE”

“Le regionali, a differenza delle altre tornate elettorali, creano difficoltà a chi lavora per una politica che offra un’alternativa ai due poli di destra e sinistra; e ciò perché il sistema di queste elezioni è tale da importi una scelta per evitare il voto inutile.”

E’ quanto dichiara, ad agendapolitica.it, il deputato di Azione Antonio D’Alessio.

“Poiché come Azione a livello nazionale” continua D’Alessio, ” siamo all’opposizione dell’attuale governo, la prima valutazione che faremo è se il centrosinistra in Campania offra una proposta condivisibile dal nostro punto di vista.

Al momento lo scenario ipotizzato, ovvero la candidatura di Fico con De Luca che, dopo aver posto il veto, siede poi al tavolo delle trattative per negoziare le posizioni ai vari livelli, non crea assolutamente un’opzione possibile per noi. Vedremo nei prossimi giorni quale sarà il quadro. Mi limito però a sottolineare un fatto notorio: l’elettorato moderato, quello che non si riconosce nelle posizioni più radicali di destra e sinistra, nelle ultime tornate regionali è sempre stato determinante.”