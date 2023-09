ANTONIO VISCONTI (FICEI): “ZES UNICA SUD ITALIA, GRAVE ERRORE CENTRALIZZARE A ROMA”

“E’ impensabile che una struttura di Roma, cosi’ come previsto dal nuovo Decreto sulla Zes Unica per il Sud Italia, possa evadere le migliaia di richieste che arriveranno dalle imprese del Sud Italia. Da parte del Governo si tratta di un gravissimo errore”. Antonio Visconti, Presidente Nazione della Federazione dei Consorzi e degli Enti di Industrializzazione, boccia il provvedimento che il Governo Meloni si appresta ad approvare sulla Zona Economica Speciale Unica.

“Ci sono alcuni aspetti”, continua Visconti. “che possono essere anche condivisi come l’estensione delle agevolazioni a tutte le imprese ma non possiamo condividere la scelta di revocare lo sgravio dell’Ires che obbligava le imprese a mantenere gli investimenti e l’occupazione per 10 anni. Il punto critico è che follia pura immaginare che una struttura romana possa evadere migliaia di richieste. E’ per questo che chiediamo al Governo, anche in sede di conversione del Decreto, di modificare la norma che prevede che ogni decisione venga assunta a Roma, escludendo le governance locali che, nel corso degli ultimi anni, hanno dato prova di grande efficienza e velocità”