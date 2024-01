ARRESTI ECCELLENTI: IN CARCERE NICOLA ODDATI, CONSULENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

C’è anche l’attuale consulente della Regione Campania per i rapporti istituzionali Nicola Oddati, tra gli indagati e gli arrestati nell’ambito di una inchiesta della Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli, su alcune gare di appalto e lavori pubblici del Comune di Pozzuoli.

Il nome di Oddati spicca tra le misure cautelari chieste e ottenute dalla Procura guidata da Nicola Gratteri – pm Sergio Ferrigno, Stefano Capuano, Immacolata Sica – che hanno colpito anche l’ex sindaco Pd di Pozzuoli e consigliere comunale Vincenzo Figliolia (in carcere per corruzione), l’imprenditore puteolano Salvatore Musella (in carcere per corruzione e traffico d’influenze), amministratore della Cytec srl direttamente coinvolta nell’appalto dei Rione Terra, l’ex presidente dell’Ente Nazionale Italiano del Turismo Giorgio Palmucci (in carcere per turbativa d’asta), attuale vice presidente Confindustria Alberghi Italia. Obbligo di firma per l’ex consigliere regionale della Calabria Sebastiano Romeo e per l’ex consigliere provinciale Pd di Taranto Luciano Santoro, accusati di traffico d’influenze illecite. A notificare le 11 misure cautelari i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza e i poliziotti della Squadra Mobile di Napoli.