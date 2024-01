IL COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO SARA’ PROTAGONISTA A SANREMO 2024

“Se mi ami, scrivimi” è il titolo del volume che sarà presentato il 5 febbraio a Casa Sanremo Writers, Concorso letterario nazionale per opere inedite a tema libero che si tiene a Casa Sanremo nel corso del 74° Festival della Canzone Italiana.

Il volumetto, curato da Lucio Belmonte, è frutto di una collaborazione tra il comune di San Valentino Torio e Romantica Radio.

Quale migliore “matrimonio” se non tra il comune degli innamorati e la radio dei sentimenti e della musica più romantica?

Nel corso del mese di dicembre gli ascoltatori di Romantica Radio, da tutta Italia, hanno “interpretato” attraverso le parole il senso dell’amore. Ogni giorno sono stati inviati migliaia di messaggi d’amore e ogni giorno gli ascoltatori e i followers dell’emittente, hanno scelto i messaggi più “romantici”.

I due messaggi più votati sono stati premiati con un pass per Casa Sanremo.

Il volumetto raccoglie e pubblica i messaggi d’amore con il sigillo della città degli innamorati, in una comunione di sentimenti ma anche passione per la propria terra.

Il 5 febbraio nella città dei fiori, saranno il primo cittadino di San Valentino Torio, Michele Strianese, e il curatore del testo, Lucio Belmonte, a presentare il volume.

Il libro “Se Mi Ami, Scrivimi” a Sanremo, è un’importante riflettore che porta San Valentino Torio alla ribalta nazionale e internazionale.

L’Ente comune, guidato da Michele Strianese, da sempre punta sulla cultura quale veicolo di sviluppo. Con l’assessorato alla cultura, retto da Raffaella Zuottolo, sono stati da tempo accesi i riflettori su queste tematiche che sono incentivo di crescita anche per le giovani generazioni.

Share on: WhatsApp