ARRESTO ALFIERI. TOMMASETTI (LEGA): “PROVINCIA E COMUNE DI CAPACCIO, NON SI PUO’ PIU’ ASPETTARE”

“La Provincia di Salerno e Capaccio Paestum non possono continuare a restare senza guida ”. Lo afferma Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, soffermandosi in particolare sugli ultimi sviluppi riguardanti la Fondovalle Calore.

“ Il Tar ha accolto il ricorso del Consorzio Fenix e bloccato l’appalto per il progetto da 50 milioni di euro – sottolinea Tommasetti –

Si parla di mancati controlli e incongruenze fiscali. Ma a prescindere dalle motivazioni dei giudici, l’amara realtà è la battuta d’arresto

di un’opera fondamentale, i cui lavori sono stati avviati quasi quarant’anni fa. Un ennesimo smacco a un vasto territorio (Cilento, Alburni, Calore) che continua a scontare problemi infrastrutturali, ritardi e pasticci istituzionali. Come se non bastasse, in Provincia è ancora tutto fermo in attesa di sviluppi sull’inchiesta che ha portato all’arresto del presidente Franco Alfieri

Tommasetti ritiene necessario uno scossone: “ Non vogliamo essere giustizialisti ma non si può andare avanti così. Le istituzioni hanno bisogno di tornare a essere governate con capacità e responsabilità, senza un clima di paura e di sospetti, prima che il macigno della

cattiva gestione si abbatta sui cittadini e anche su chi, in buona fede, li rappresenta, come avvenuto con la nota della Corte dei Conti sugli squilibri finanziari datata febbraio ma diffusa solo dopo le elezioni