ZONA CONTESTATA PAGANI-SANT’EGIDIO. SCOPPIA IL CASO DEL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA’

Mi permetto allora di lanciare una proposta all’Amministrazione comunale, perché le pratiche per il rilascio del documento d’identità per i cittadini della Zona contesa, benché riguardino il Comune di Pagani, possano essere espletate dagli uffici del Comune di Sant’Egidio. Credo sia una soluzione di buon senso e concretamente possibile, anche, se necessario, con un accordo con il Comune di Pagani. Sarebbe un piccolo gesto di attenzione verso una fascia di cittadini che già ha subito e sta tuttora subendo altri disagi. Naturalmente questo solo in attesa di una definitiva risoluzione della questione.