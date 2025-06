ASSEMBLEA PUBBLICA ANCE AIES SALERNO: “IL FUTURO DEL COMPARTO EDILE”

L’assemblea pubblica di Ance Aies Salerno, in programma venerdì 6 giugno al Teatro Verdi (h.9.30), coincide con il 10° anniversario di vita dell’Associazione. Con il supporto di Banca Sella e Banca Monte Pruno di Fisciano, Roscigno e Laurino, l’associazione dei costruttori edili salernitani guidata da Fabio Napoli, ha organizzato una giornata “evento” che metterà al centro della discussione lo stato di salute e le prospettive del comparto in provincia di Salerno che, al netto delle ben note criticità, continua ad essere volano di sviluppo e crescita dell’economia locale avendo superato anche per quest’annualità il tetto del 18% del PIL provinciale. Il problema “Casa”, la Direttiva europea “Case Green”, attraverso una sana e concreta politica sulla Rigenerazione Urbana, la “Transizione Ecologica e Digitale”, questioni complesse che richiedono un approccio innovativo integrato, basato sul partenariato pubblico-privato e modelli su scala urbanistica flessibili, saranno oggetto dei numerosi e qualificati interventi che arricchiranno e impreziosiranno l’assemblea pubblica durante la quale ci sarà spazio anche per un forte richiamo alle origini dell’ANCE Aies.

