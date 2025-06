BARONISSI. IL SINDACO ANNA PETTA: “DOMANI 5 GIUGNO LA GIORNATA DELL’ARTE”

Il Sindaco Anna Petta: “Sarà la festa dei giovani. Creatività, ispirazione e aggregazione le parole d’ordine. Un’intera giornata, tra tornei sportivi, holi color e musica, con un palco aperto ai talenti emergenti e gran finale con Yung Snapp. Crediamo nei giovani. Sarà un’esplosione di entusiasmo”

Sarà una grande festa dei giovani la “Giornata dell’Arte 2025 a Baronissi”. Giovedì 5 giugno, Via Don Minzoni si trasforma in un palcoscenico di creatività, musica e talento per la Giornata dell’Arte 2025! A partire dalle ore 10:00, l’evento — a ingresso libero — animerà le strade di Baronissi con performance di giovani artisti e studenti dell’Istituto Margherita Hack, protagonisti assoluti di una giornata dedicata all’arte in tutte le sue forme.

Organizzato con il patrocinio del Comune di Baronissi e in collaborazione con il Forum dei Giovani, l’evento ospiterà anche Yung Snapp, produttore e rapper napoletano, che ha conquistato la scena partenopea e nazionale: come pochi altri sa avvicinare il suo pubblico alla wave partenopea.

Cresciuto sotto l’influenza di Scott Storch e Timbaland, ha collaborato con artisti come Gué Pequeno, Clementino, MadMan, Fabri Fibra, Luchè, oltre a guidare la scena con il collettivo SLF. La sua energia e il suo talento porteranno sul palco vibrazioni uniche.

«Crediamo nei giovani – esordisce il Sindaco Anna Petta – L’Amministrazione è sempre al fianco delle giovani generazioni e li supporta. Significa investire nel futuro, creare aggregazione e soprattutto stimolarli a tirare fuori i propri talenti inespressi e le proprie emozioni attraverso l’arte. Educare alla bellezza: è questa la nostra missione, fornendo modelli positivi. Sarà una giornata meravigliosa, con Baronissi invasa dai giovani delle scuole e anche provenienti dai territori limitrofi. È una grande festa, che è cresciuta negli anni, grazie al Forum dei Giovani e agli studenti del Margherita Hack. È l’evento che segna la fine dell’anno scolastico, con il desiderio di stare tutti insieme, aprendoci all’estate. Sarà un’onda di energia positiva ed entusiasmo».