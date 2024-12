ATREJU 2024. ANTONIO IANNONE E LA CINA: IL LIBRO SUI METALLI PREZIOSI NELLA GUERRA GLOBALE

Sarà il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, domani 12 Dicembre, a partire dalle 20:00, ad introdurre, nel Villaggio di Atreju 2024, allestito all’interno del Circo Massimo, la presentazione del libro “Cina la nuova egemonia. La guerra dei Metalli Rari” di Giovanni Brussato. Un tema di grande attualità e che vede il Governo Meloni attivo, sul panorama internazionale, con una serie di importanti provvedimenti.

“Il libro di Giovanni Brussato, “Cina, la nuova egemonia. La guerra dei metalli rari”, sottolinea Antonjo Iannone ” ci consente di riflettere su uno dei nodi più complessi e decisivi del nostro tempo: il controllo delle risorse strategiche globali e il ruolo della Cina in questo scenario. È un tema che il governo Meloni ha ben chiaro, perché non affrontarlo significherebbe consegnare il nostro futuro economico e tecnologico nelle mani di altri, rinunciando alla nostra sovranità.

Davanti a questa situazione, il governo Meloni ha scelto di agire. Abbiamo ereditato un Paese bloccato da decenni di politiche poco lungimiranti e dall’incapacità di affrontare con coraggio la questione della sovranità industriale e tecnologica. Per troppo tempo, infatti, la sinistra ha preferito rifugiarsi in un ambientalismo ideologico che, pur con intenzioni nobili, ha finito per paralizzare il sistema produttivo e aumentare la nostra dipendenza dall’estero.

La nostra risposta è stata il Decreto Legge sulle Materie Prime Critiche, approvato dal Parlamento la scorsa estate. Questo provvedimento rappresenta una pietra miliare, un cambio di paradigma nella gestione delle risorse strategiche del nostro Paese.”