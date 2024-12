LE PROVINCE TORNANO AL VOTO POPOLARE ? IL MINISTRO PIANTEDOSI LANCIA IL CRONOPROGRAMMA

“L’obiettivo è portare entro il primo semestre del 2025, l’approvazione almeno del disegno di legge delega” per la riforma delle Province “per poi proseguire in immediata successione con tutto il resto”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel suo intervento alla 35esima assemblea congressuale dell’Upi a Roma. “E’ molto importante che il disegno sia organico – sottolinea Piantedosi -, che quindi si ridiscuta, in accordo tra tutti i livelli di governo territoriale attraverso le proprie rappresentanze, quelle che sono le nuove funzioni”; serve innanzitutto domandarsi “cosa chiediamo alle nuove Province”. Tutto questo, “dovrà avvenire nell’ambito di un disegno organico, in un contesto complessivo, che definisca quale sia il ruolo dei comuni e delle regioni. Credo che ne abbia bisogno non solo il sistema delle Province, ma il sistema nazionale”.

