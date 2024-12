VERTENZA STELLANTIS IN CAMPANIA. CGIL CONTRO DE LUCA: “INCONTRO NON HA SODDISFATTO ASPETTATIVE”

L’incontro con il Presidente De Luca non ha soddisfatto le aspettative di Cgil e Fiom in previsione dell’incontro al Mimit del 17 dicembre. Abbiamo riferito a De Luca quali sono, a nostro avviso, le priorità per una vertenza indubbiamente nazionale ma che vede la Campania e i propri siti produttivi in grossa difficoltà come dimostra l’avvio della cassa integrazione. La Regione deve fare valere il proprio peso politico nei confronti del Governo assumendo un indirizzo politico e di gestione della vertenza per quelle che sono le competenze e risorse regionali, a partire dai fondi del Pnrr, da una costituzione di una cabina di regia per monitorare il settore automotive in Campania e porre in essere provvedimenti per creare condizioni attrattive di investimento. Dalla riunione del 17 dicembre deve arrivare un segnale chiaro e contingentato nei tempi in modo da mettere le lavoratrici e i lavoratori nelle condizioni di affrontare con maggiori certezze la fase attuale che sta vivendo il settore».

Lo dichiarano in una nota il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci insieme ai segretari generali di Fiom Cgil Campania, Fiom Cgil Napoli e Fiom Cgil Avellino – Massimiliano Guglielmi, Mauro Cristiani e Giuseppe Morsa – a margine dell’incontro di oggi pomeriggio con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.