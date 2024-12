A ROMA LA RIUNIONE DELLA LEGA SULLA QUESTIONE REGIONALI IN CAMPANIA 2025

E’ in programma a Roma, alla presenza di Dario Durigon, una riunione della Lega, dedicata alle Elezioni Regionali 2025 in Campania. Un incontro che il partito di Matteo Salvini ha organizzato in vista di un probabile summit di tutto il centro destra, riservato proprio alle questioni regionali del prossimo anno. La Lega vuole arrivare all’incontro con un proprio nome, una ipotesi di candidatura da proporre agli alleati cosi’ come faranno anche Forza Italia e Fratelli d’Italia: nelle ultime ore è spuntato il nome di Gianpiero Zinzi, attuale parlamentare della Lega e Coordinatore Regionale della Campania. Originario di Caserta, eletto nel Collegio Plurinominale Campania 2 per la Camera dei Deputati, Zinzi è uno dei nomi forti della Lega in Campania. Chiara la strategia di Matteo Salvini: arrivare al confronto con gli alleati con una ipotesi di candidatura con una forte connotazione politica.

Share on: WhatsApp