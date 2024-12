MATTEO SALVINI: “LA MAGGIORANZA DI GOVERNO DISCUTE MA POI DECIDE INSIEME”

Questa è una maggioranza “che discute ma poi decide insieme e ha l’obiettivo di arrivare al 2027 con un paese più ricco e più sicuro”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ospite a “Zapping” su Rai Radio1. “Poi si può sempre far meglio ma questi due anni ci stanno premiando”, ha aggiunto Salvini, sottolineando come la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, stia “lavorando veramente bene, in Italia e all’estero”.

Le banche non sono la bestia nera del governo “però negli ultimi anni hanno avuto margini di profitto di decine di miliardi di euro e non sempre sono così veloci a dare soldi a chi ha dei depositi sui conti correnti come sono veloci ad alzare i tassi dei mutui e dei fidi”, ha detto il vicepremier. “Diciamo che se hanno guadagnato decine di miliardi, un contributo di 500 milioni per aiutare le imprese ad assumere e a investire mi sembra che sia assolutamente giusto”, ha aggiunto.