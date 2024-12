ZONA CONTESTATA PAGANI-SANT’EGIDIO, DOMANI IN CONSIGLIO PROVINCIALE IL PRIMO ROUND

E’ in programma, per domani, venerdi’ 13 Dicembre, il primo round sul delicato argomento della Zona Contestata Pagani-Sant’Egidio del Monte Albino, con la riunione del Consiglio Provinciale che dovrà esprimere il proprio parere sulla Legge Regionale per il Referendum Popolare. A Palazzo Sant’Agostino, negli ultimi giorni, è stato un susseguirsi di riunioni di maggioranza perchè alcuni esponenti del centro sinistra hanno espresso un parere contrario rispetto all’indicazione giunta da Napoli, dalla Regione Campania. Domani, finalmente, ci sarà il voto sulla delibera e non sono esclusi clamorosi colpi di scena: il Consigliere Provinciale di maggioranza Gerardo Palladino, che del Comune di Pagani è anche Presidente del Consiglio Comunale, ha lasciato intendere che una pronuncia contro gli interessi del centro dell’Agro, potrebbe lasciare qualche strascico all’interno della maggioranza a Palazzo Sant’Agostino.

