ATTILIO PIERO (LEGA): “A PONTIDA CELEBRATA UNITA’ DEL PARTITO E SOSTEGNO A MATTEO SALVINI”

“Oggi, a Pontida, non abbiamo solo celebrato l’unità, a partire dalla nuova classe dirigente regionale, e la forza del nostro movimento, ma abbiamo anche espresso tutto il nostro sostegno al nostro leader Matteo Salvini, sotto attacco per il suo impegno a difendere i confini e la sicurezza degli italiani. Le accuse mosse contro di lui sono un tentativo chiaro di fermare chi si è sempre battuto per il bene del nostro Paese, opponendosi all’immigrazione incontrollata e tutelando il diritto dei cittadini a vivere in sicurezza.”

Lo dichiara il parlamentare della Lega Attilio Pierro, Coordinatore Provinciale di Salerno del partito di Matteo Salvini,.

La proposta di condanna è assurda e profondamente ingiusta. Salvini ha agito nell’interesse della Nazione, proteggendo l’Italia da flussi migratori illegali e pericolosi. Siamo convinti che il popolo italiano sia dalla sua parte, come dimostrato dalla straordinaria partecipazione alla manifestazione di oggi a Pontida.

Il tentativo di colpire Salvini è un attacco politico contro chi non ha mai avuto paura di difendere le proprie idee e i propri valori. Ma noi non ci piegheremo, e insieme continueremo a lottare per un’Italia sicura, libera e sovrana. Il nostro leader non è solo, e oggi Pontida lo ha dimostrato: migliaia di persone si sono schierate al suo fianco, e continueranno a farlo, perché sappiamo che la verità e la giustizia sono dalla nostra parte.