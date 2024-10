ANTONIO IANNONE (FDI): “GRAZIE AI NOSTRI GIOVANI PER LA TRE GIORNI DI FESTA DI LEGIO 2024”

Desidero ringraziare i ragazzi di Gioventù Nazionale della Campania per aver tenuto tre giorni di confronto politico presso Fondo Italia, bene confiscato alla camorra a Giugliano. Si è discusso di agricoltura, istruzione, lavoro, sociale, sport, legalità, Europa e Campania.

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.

Insieme a Parlamentari, Europarlamentari, Consiglieri Regionali, Amministratori e Dirigenti di partito e’ stato un vero momento di militanza e di politica intesa come passione civile. Dal confronto con i nostri giovani avremo importanti punti da inserire nel programma elettorale di Fratelli d’Italia e del centrodestra per essere veramente alternati a De Luca, al PD e ai diversamente PD che hanno distrutto la Campania e penalizzato in particolare i nostri giovani. Come detto nel corso della Conferenza Regionale Programmatica tenuta ad Avellino quindici giorni fa abbiamo lanciato la nostra sfida e partiamo dalle idee e dal progetto diversamente da chi vorrebbe farne solo una questione nominalistica senza costrutto e senza un reale progetto. Raccolto il lavoro dei giovani passeremo alle Conferenze Programmatiche in tutte le province e i dipartimenti tematici regionali elaboreranno le relazioni di settore. Al termine di questo confronto interno passeremo ad incontrare Ordini Professionali, Associazioni di Categoria ed Enti dotati di autonomia funzionale che per noi non sono la sclerotizzazione dei corpi intermedi ma rappresentano la lente per leggere la realtà e la mappa dei bisogni del territorio. Grazie a Fondo Italia che ci ha ospitato, grazie ai nostri giovani che ci aiutano a non diventare vecchi.