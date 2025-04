ATTILIO PIERRO (LEGA): “DA CONGRESSO DI FIRENZE UN RILANCIO PER AZIONE POLITICA SUI TERRITORI”

“Il Congresso nazionale della Lega a Firenze è stato un momento di grande partecipazione e di rilancio dell’azione politica del nostro movimento. Sono particolarmente orgoglioso dell’elezione del collega campano Severino Nappi, che rappresenta una figura di alto profilo e darà un contributo prezioso all’interno del nuovo quadro dirigente.”

Lo scrive il Coordinatore Provinciale della Lega di Salerno Attilio Pierro.

Un ringraziamento sentito va al nostro segretario federale Matteo Salvini per il lavoro instancabile che continua a portare avanti, con visione e determinazione, per rafforzare la Lega in tutta Italia. Un grazie anche al vice segretario Claudio Durigon, che con la sua delega al Sud ha contribuito in maniera decisiva al raggiungimento di un risultato di rappresentanza meridionale di cui andiamo fieri.

Infine, voglio esprimere gratitudine al coordinatore regionale Gianpiero Zinzi, che ha svolto un lavoro impeccabile nel coordinamento dei delegati campani, dimostrando ancora una volta competenza e spirito di squadra.

Un grazie speciale va anche alla comunità della provincia di Salerno, che con impegno, dedizione e presenza attiva sul territorio contribuisce ogni giorno alla crescita del movimento e ha dato un contributo significativo alla riuscita del Congresso nazionale.