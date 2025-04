AL VIA L’AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE CAMPANIA PER CORSO CERAMISTI

La Regione Campania, Assessorato alle Politiche Giovanili, di intesa con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in linea di continuità con l’edizione precedente, promuove attraverso Sviluppo Campania, il percorso formativo per il rilascio della qualificazione professionale di “Operatore della ceramica artigianale” di cui al repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni della Regione Campania (RRTQ) ex Deliberazione di Giunta Regionale n. 223/2014 e ss.mm.ii., mediante il corso denominato “Operatore della ceramica artigianale”, volto a promuovere la formazione di una “nuova” classe di Ceramisti campani, capaci di guardare al futuro e di salvaguardare il posizionamento competitivo della ceramica vietrese, punta di eccellenza dell’artigianato campano.

È in corso di pubblicazione sul BURC la Determina n. 74 del 26-03-2025 del Direttore Generale di Sviluppo Campania di approvazione dell’Avviso Pubblico finalizzato alla realizzazione dell’intervento “Attivazione di formazione per l’istituzione della scuola e per la conservazione delle ceramiche vietresi” attraverso il corso di “Operatore della ceramica artigianale”.

Giovanni De Simone, sindaco del Comune di Vietri sul Mare: «Si tratta di una forte iniziativa per la conservazione e lo sviluppo della ceramica vietrese attraverso la formazione di nuovi ceramisti che potranno assimilare le tecniche ed i valori che rendono la ceramica vietrese unica ed apprezzata in tutto il mondo».

«Si consente a tanti giovani di avere una grande opportunità per affinare le proprie capacità professionali nella lavorazione della ceramica, allo scopo di dare slancio ad un settore artistico così particolare, soprattutto quella vietrese. – ha dichiarato Daniele Benincasa, assessore alla ceramica – L’avviso pubblico sul corso di formazione per operatore della ceramica artigianale è una iniziativa che si aggiunge a quella dell’amministrazione che affianca i ceramisti vietresi nel percorso di riconoscimento dell’Igp da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy».