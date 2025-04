PROVINCIALI 2025. LA PROVOCAZIONE DI ITALO CIRIELLI: “DIO VI VEDE, STALIN NO”

Arriva dal Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia degli Enti Locali Italo Cirielli la provocazione, nel cuore del voto per le elezioni Provinciali 2025, in corso di svolgimento a Palazzo Sant’Agostino, fino alle 20:00 di questa sera. Cirielli, consigliere comunale in carica a Cava de’ Tirreni, subito dopo il voto ha scritto…

“Oggi per l’elezione del Presidente della provincia di Salerno, con l’onore di rappresentare i miei concittadini, condito con il dispiacere di non poter condividere questo momento, per colpa di una scellerata riforma voluta dal PD, con il vero sovrano, il popolo. C’è tempo fino alle 20 di stasera e, ricordatevi, nel segreto delle urne: DIO VI VEDE, STALIN NO.”