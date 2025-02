ATTILIO PIERRO (LEGA): “LAVORI A3, GRAZIE ALL’IMPEGNO MANTENUTO DEL MINISTRO SALVINI”

“L’avvio della prima talpa meccanica per lo sviluppo della linea Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria è un importante passo avanti per lo sviluppo delle reti infrastrutturali del sud Italia, e si compie grazie all’impegno fattivo profuso sin dal primo giorno dal ministro Matteo Salvini. La nuova linea assicura lo sviluppo della direttrice nord sud del corridoio Ten-T, e garantirà il servizio ad Alta Velocità in territori come il Vallo di Diano, il Cilento, la Calabria ed estendendo strategicamente la rete verso la Sicilia ed il futuro collegamento del Ponte sullo Stretto. Tutto questo senza che la dorsale ferroviaria tirrenica non sia declassata e regionalizzata bensì potenziata e velocizzata, per consentire il transito dei treni Frecciarossa ed Intercity con continuità. Ancora una volta, con concretezza, diamo risposte positive a cittadini e territori, grazie all’impegno del ministro Salvini che sta sbloccando interventi e cantieri fermi da tempo, guardando con lungimiranza al futuro di tutto il Paese“. Lo dichiara il deputato della Lega Attilio Pierro.

