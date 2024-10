ATTILIO PIERRO (LEGA): “PER IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA IN ARRIVO FONDI PER LE NUOVE MENSE SCOLASTICHE”

“Ancora un significativo risultato per i plessi scolastici del nostro territorio: i fondi in arrivo per la realizzazione e messa in sicurezza delle mense sono un segnale chiaro dell’attenzione che stiamo riservando alle esigenze concrete di territori, studenti e famiglie. Si tratta di un importante passo avanti per favorire il tempo pieno per le scuole del primo ciclo e per i convitti. 890 gli interventi finanziati dal Mim su tutto il territorio nazionale, 515 milioni di euro di spesa complessiva di cui oltre 15 solo nel territorio di Salerno per realizzare opere fondamentali per il salernitano: un chiaro cambio di passo rispetto al passato, un successo raggiunto grazie al lavoro della Lega e del ministro Valditara. Avanti così”. Lo dichiara il deputato campano della Lega Attilio Pierro.

