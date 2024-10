Il deputato della Lega Attilio Pierro, Coordinatore Provinciale del partito di Matteo Salvini, nel corso del fine settimana che si è appena concluso, ha partecipato a diverse iniziative di piazza che la Lega, in tutta la Campania, ha organizzato per ribadire le critiche al sistema di gestione della sanità in Campania da parte del Presidente De Luca.

