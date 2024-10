LEGGE SALVA DE LUCA. DA OGGI AL VIA IL LAVORO IN COMMISSIONE, C’E’ ANCHE LA NUOVA LEGGE ELETTORALE

Parte, oggi, all’interno della Commissione Statuto del Consiglio Regionale della Campania l’analisi della cosiddetta Legge Salva De Luca, il disegno di legge, a firma Giuseppe Sommese, composto da un solo articolo e da due commi, per il superamento del vincolo del terzo mandato e per consentire all’attuale Presidente di partecipare, a pieno titolo, alla prossima campagna elettorale per la Regione Campania, in programma per l’autunno del 2025. Intanto, insieme alla Legge Salva De Luca, la Commissione Statuto, sempre a partire da oggi, inizia la valutazione della Legge di Modifica del sistema elettorale che prevede, tra le altre cose, l’inserimento di una soglia di sbarramento al 3% per entrare in Consiglio Regionale, lo stop alla candidabilità di tutti sindaci in carica e la novità dell’istituto della sospensione per il Consigliere Regionale che, eletto, viene nominato all’interno della Giunta.

