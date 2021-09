ATTILIO PIERRO (LEGA): “VERTENZA FORESTALI, LA REGIONE SI ASSUMA RESPONSABILITA’ “

“Sul ritardo dei pagamenti agli operai idraulico forestali occorre intervenire con piglio istituzionale. Trovo alquanto sconfortanti le dichiarazioni dell’assessore Caputo che riduce il tutto ad un mero ragionamento burocratico e amministrativo. Se ci sono Enti e Comunità che sono indietro con la rendicontazione occorre intervenire per sbloccare la situazione. Scriverò personalmente all’assessore per ristabilire un concetto di responsabilità istituzionale. Chi è indietro deve essere diffidato e la Regione ha il dovere di dettare i tempi con un timing preciso. Ricordo che a norma di Legge è possibile nominare un commissario ad Acta per la legge 11/96 per gli enti inadempienze. Non è giusto che a pagarne le conseguenze siano sempre gli operatori idraulico forestali e le loro famiglie”. Così in una nota il consigliere regionale Attilio Pierro, componente della commissione Agricoltura della Regione Campania.

