PIERO DE LUCA (PD): “IMPORTANTE APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO PER DISCOTECHE”

“Grazie all’approvazione di un ordine del giorno presentato insieme ad Andrea Rossi, primo firmatario, la possibilità di riaprire le discoteche e le sale da ballo o prevedere ulteriori ristori in favore dell’intero comparto si fa sempre più vicina”, così in una nota l’Onorevole Piero De Luca.

“Il Governo ha accolto positivamente la nostra proposta volta a garantire, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, la riapertura di tutti quei luoghi di aggregazione chiusi da tempo per ragioni sanitarie e fortemente colpiti dalla crisi in atto”, continua il Deputato Dem,

siamo soddisfatti, perché l’estensione dell’uso del Green Pass sta consentendo di far ripartire il Paese. Continuiamo a lavorare con attenzione per ritornare gradualmente ma in modo definitivo ad una piena normalità in tutte le attività economiche e sociali”,

conclude il Vicecapogruppo dei Deputati Dem.