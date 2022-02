ATTILIO TORTORA (UNICAR): “SETTORE AUTO IN RIPRESA MA CI VUOLE SOSTEGNO”

Attilio Tortora, amministratore di Unicar, una delle piu’ importanti aziende della Provincia di Salerno del settore della vendita delle auto, lancia un messaggio di fiducia per il futuro del settore.

Attilio Tortora, tra misure covid e mancanza di materie prime, oggi il mercato dell’auto in che stato di salute si trova ?

“E’ un malato in via di guarigione, ma che ha ancora bisogno di cure e di sostegno. Certo, il momento piu’ difficile sembra passato, ma abbiamo ancora bisogno di un aiuto concreto da parte del Governo per rilanciare il settore e per tornare ad essere un comparto trainante dell’economia italiana. Credo che il Governo debba ascoltare i rappresentanti del nostro mondo per comprendere in che modo sostenerci. Non chiediamo soldi a fondo perduto ma una maggiore attenzione”.

Il problema delle materie sta rallentando le consegne delle nuove autovetture?

“Per alcuni marchi, tra cui quelli che abbiamo come Unicar, abbiamo ridotto i tempi di attesa per i nostri clienti e siamo riusciti, quasi, a tornare al passato prossimo, allo scorso anno, quando nell’arco di 3 mesi eravamo in grado di accontentare chi acquistava una nuova autovettura. Il problema è mondiale, non solo europeo, ma spero che il 2022 sia l’anno del ritorno alla normalità”

