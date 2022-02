MERCATO SAN SEVERINO. LA CHIESA DI CIORANI DIVENTA SANTUARIO DIOCESANO

L’importante riconoscimento, ad opera di Monsignor Andrea Bellandi, Arcivescovo Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno, giunge al culmine di un iter avviato nel 2018 per diretto interessamento dell’Assessore alla Cultura Vincenza Cavaliere e dell’Amministrazione Comunale che avviò un percorso comune con i Redentoristi per candidare il progetto di restauro della Chiesa della SS.ma Trinità di Ciorani ai finanziamenti regionali anche attraverso la stipula di un apposito Protocollo d’Intesa tra il Comune di Mercato San Severino e l’Ente Provincia Napoletana Congregazione del SS. Redentore rappresentato all’epoca da Padre Filippo Indovino.

Il progetto di restauro, denominato “Mercato S. Severino, Holy Trinity. The evangelical model of the SdD Maddalena Fezza” è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Campania nello scorso luglio per un importo di EUR 200.000,00 nell’ambito dell’Avviso Pubblico per la Selezione ed il finanziamento di interventi finalizzati alla riqualificazione e alla messa in sicurezza dei Santuari della Campania, fondi POR FESR CAMPANA 2014-2020 , Asse VI, Obiettivo Specifico 6.8, riguardante il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, Azione 6.8.3, Sostegno alla fruizione integrate delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche.